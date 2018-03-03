قضت محكمة إيطالية بحصول رجل على تعويض بقيمة 100 ألف يورو أي ما يعادل 123 ألف دولار؛ عن الأضرار التي لحقت به إثر إلغاء السلطات جنوبي البلاد رخصة قيادته لانه مثلي الجنس.

وقال محامي الإيطالي المثلي جوزيبي ليبيرا، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، إن سلطات النقل البري بدأت في إجراءات التقاضي ضد دانيلو جوفريدا صاحب الـ36 عاما من صقلية، عام 2001 بعد خروجه من الخدمة العسكرية في القوات البحرية من خلال إعلان أنه مثلي.

وقبل يومين، خلصت محكمة الاستئناف في باليرمو إلى أن جوفريدا كان ضحية "سلوك ينم بحق عن كراهية المثليين (فضلا عن تكراره بصورة غير مبررة)"، وطالبت وزارتي الدفاع والنقل بدفع تعويضات له.

وتم تعليق رخصة قيادة جوفريدا لفترة قصيرة فحسب، حيث تمكن من استعادتها بسرعة من خلال محكمة إدارية. ولكن المعركة القانونية للحصول على التعويضات استغرقت وقتا أطول بكثير، فقد بدأت منذ 16 عاما.