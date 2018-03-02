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رئيس جامعة العريش يطالب هيئة التدريس بالالتزام ببيان النائب العام

حبش النادي رئيس جامعة العريش
حبش النادي رئيس جامعة العريش
مصطفى سنجر 
نشر فى : الجمعة 2 مارس 2018 - 2:12 ص | آخر تحديث : الجمعة 2 مارس 2018 - 2:12 ص
طالب الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة بالالتزام ببيان النائب العام بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

وقال بيان لجامعة العريش: "نود من كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعاتنا وكلياتنا ألا يتورطوا في نشر إشاعات وأخبار كاذبة فى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسؤلية القانونية فى هذا التوقيت شديد الحساسية".

وأضاف البيان: "ولذا نعمم هذا البيان على السادة عمداء الكليات والمعاهد للتنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكليات وكذلك تعميم هذا البيان الصادر عن المستشار النائب العام على كافة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لجميع الكليات".

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