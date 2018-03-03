رئيسة الأرجنتين السابقة تواجه اتهامات بالفساد

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تواجه الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دى كيرشنر، اتهامات بالفساد شهدتها مناقصات خاصة بالأشغال العامة خلال فترة رئاستها للفترة 2007 - 2015.

وقال القضاء في بيان، اليوم الجمعة، إن قائمة المتهمين المشاركين مع فرنانديز، تضم منظم الأعمال لازارو بايز ووزير التخطيط السابق خوليو دي فيدو.

وقد تم بالفعل القبض على دي فيدو، الذي تولى حقيبة التخطيط خلال رئاستي فرنانديز وزوجها الراحل نيستور كيرتشنر (2003 - 2007)، بتهم تتعلق بالفساد.

وخلص تحقيق قضائي إلى أن شركة بايز قامت بحوالي 80% من أعمال الطرق التي تبلغ قيمتها أكثر من ملياري دولار في إقليم سانتا كروز، معقل كيرتشنر.

وتواجه فرنانديز إجراءات قضائية أخرى بتهم تتعلق بغسل الأموال والتستر المزعوم على تورط إيران في تفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس في عام 1994.

وتحمي عضوية فرنانديز في مجلس الشيوخ من الاعتقال، لكنها لا تمنع سير الإجراءات ضدها.