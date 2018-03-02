واشنطن: تصريح بوتين عن الصواريخ يظهر انتهاكه لالتزامات تعاهدية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير أكد ما كانت تعرفه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة عن قدراته الصاروخية، عندما كشف عن صواريخ جديدة بالترسانة النووية الروسية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن "روسيا تطور أسلحة تهدد الاستقرار لأكثر من عقد من الزمن، في انتهاك مباشر لالتزاماتها التعاهدية".



ونفت نويرت زعم روسيا أن مراجعة السياسة النووية الأمريكية دفعت روسيا إلى تطوير الأسلحة، مضيفة أنها تعتقد أن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها التعاهدية.



وأشارت نويرت إلى أنه مع اقتراب الانتخابات (في روسيا)، يقوم بوتين "بإشغال الجمهور إلى حد ما" عندما قام بتشغيل مقطع مصور يظهر فيه تلك الصواريخ.