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إطلاق نار في جامعة سنترال ميتشجن بالولايات المتحدة


نشر فى : الجمعة 2 مارس 2018 - 5:49 م | آخر تحديث : الجمعة 2 مارس 2018 - 5:49 م

ذكرت فضائية «أون لايف» في نبأ عاجل، وقوع إطلاق نار في جامعة سنترال ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية، دون التعرض لتفاصيل أخرى.


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