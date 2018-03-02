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ذكرت فضائية «أون لايف» في نبأ عاجل، وقوع إطلاق نار في جامعة سنترال ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية، دون التعرض لتفاصيل أخرى.