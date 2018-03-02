سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت فضائية «أون لايف» في نبأ عاجل، وقوع إطلاق نار في جامعة سنترال ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية، دون التعرض لتفاصيل أخرى.