إحباط 3 محاولات تنقيب عن الآثار بإدفو

تمكنت شرطة السياحة والأثار بأسوان، اليوم الجمعة، من إحباط 3 محاولات تنقيب عن الآثار داخل ثلاثة منازل بادفو.

وكان معلومات سرية وصلت إلى العقيد خالد العيسوي، مفتش السياحة والآثار بأسوان، بتنقيب الأهالي عن الآثار داخل منزلهم بدائرة مركز إدفو.

وتم إعداد قوة من مباحث السياحة والآثار، بالتنسيق مع مركز شرطة إدفو، والذين تمكنوا من ضبط «شعبان س»، (58 عاما)، عامل، وبصحبته زوجته «صفية ع»، (51 عاما)، ربة منزل، لحفرهما داخل منزلهما لتنقيب عن الآثار.

وبتفتيش مسكنهما عثر على حفرة قطرها حوالي 1.5 متر، بعمق 10 متر، وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب.

كما تم ضبط «صابر س»، (55 عاما) لحفره خلسة داخل منزله عن الآثار، وبتفتيش مسكنة عثر على حفرة قطرها حوالي (3.5×3.5) بعمق 24 متر، وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب، وأيضا تم ضبط «كمال ع»، (40 عاما) عاطل، لحفره خلسة داخل منزله عن الآثار.

وبتفتيش مسكنة عثر على حفر (12) متر، وكذا حفرة قطرها 10 متر تنتهي بسرداب وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، من إحباط محاولة 5 عاطلين أثناء التنقيب عن الذهب بمنطقة وادي عبادي بمركز إدفو، وبحوزتهم عدة كتل من معدن الذهب الخام ومواد كيماوية وأجهزة وأدوات حفر.

وكانت قوة أمنية أثناء المرور، تمكنوا من ضبط 5 عاطلين أثناء استقلالهم سيارة نقل وبحوزتهم كتلة من معدن الذهب، وميزان عادي وميزان حساس وغربال، وإناء وكوريك، وماء الزئبق ومواد كيمائية، ومبلغ مالي يقدر بـ34900 جنيه، وذلك حال تنقيبهم عن معدن الذهب بمنطقة وادي عبادى بدائرة المركز.

كما تمكنت الحملة من ضبط «خ. أ»، (48 عاما)، تاجر ذهب، وبحوزته مبلغ مالي، وجهاز فحص عيار الذهب، وقطعة صغيرة من معدن الذهب، ومادة صفراء تشبه الكبريت، و2 زجاجة بلاستيك بها مادة الزئبق، وذلك حال شراء معدن الذهب المستخرج من أعمال التنقيب بالمنطقة الجبلية بوادي عبادي بدائرة مركز إدفو.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط سوداني الجنسية يدعى «موسى. س»، وبحوزته 6 قطع كبيرة الحجم من معدن الذهب، ومادة الزئبق، و2 إناء متوسط الحجم، وميزان حساس وعتلة، وذلك أثناء تنقبيه عن معدن الذهب بذات المنطقة الجبلية.