«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم «السيسي» بالمنيا

-وكيل مطرانية سمالوط: السيسي أثبت أنه الرجل المؤمن.. وكلنا ثقة في الله وفيه

-رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: السيسي يفكر في البسطاء والفقراء

-رئيس حزب مستقبل وطن: السيسي استطاع الخروج بحكمة من كل المؤامرات



نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا حاشدا بمنظمة الشباب بكورنيش النيل بمدينة المنيا، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة، بحضور د. أشرف رشاد، رئيس الحزب، وعددا من النواب أعضاء الحزب.

وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي، استطاع أن يخرج ببراعة وحكمة من كل المؤامرات التي دبرت له، كما أستطاع أن يثبت أن المصريين قادرين على فعل أي شيئ.

ومن جانبه، قال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، إن الشعب المصري مؤمن بطبعه منذ التاريخ، مضيفا أن «السيسي أثبت أنه الرجل المؤمن في هذه المرحلة، ويثق في نفسه وذكاءه، وعطاء الشعب، وكلنا ثقة في الله وفيه».

وطالب المواطنين أن يرى العالم حب المصريين لـ«السيسي»، يوم الانتخابات، مؤكدا أن الشعب يقف أمام العدو الداخلي والخارجي أمام قوى الشر.

فيما أشار عاطف نصر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أن السيسي، بعد ما حدث أيام الإخوان حمل كفنه على يده، وتحدى الجميع للبحث عن التنمية وحماية الوطن، لافتا إلى أن إنجازاته على الأرض شاهده على عشقه للوطن، وخاصة أنه يفكر في البسطاء والفقراء.

وأضاف «اليوم لا تجرؤ أي دولة على التدخل في شئون مصر»، مطالبا بضرورة الوقوف بجوار الرئيس، لتصبح مصر أفضل دولة في العالم، وأكد أن الانتخابات ملحمة وطنية للوقوف خلف الدولة والجيش في حربه ضد الإرهاب.

ومن جهتها، أكدت د. رحاب سراج، أمينة المرأة بالحزب، أن المرأة في عصر السيسي، تتبوأ مكانتها الحقيقية؛ فهي الآن تحتل عدد من الوظائف التي حرمت منها سابقا.