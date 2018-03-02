مارسيلينو يؤكد تحسن حالته بعد العلاج من احتشاء دماغي

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أكد نجم كرة القدم البرازيلي الدولي السابق مارسيلينو /42 عاما/ أنه أصبح الآن بحالة جيدة بعد تلقيه العلاج اثر إصابته "باحتشاء دماغي".

وقال مارسيلينو ، في مقطع فيديو مصور نشره ناديه الحالي "تريزي دي كامبينا جراندي" في شمال شرق البرازيل ، : "أود طمأنتهم وإبلاغهم أنني أصبحت بحال جيدة".

وأوضح النادي أن مارسيلينو عانى من قصور في ضخ الدم.

وكن مارسيلينو شارك في العديد من المباريات مع المنتخب البرازيلي بتصفيات بطولة كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان وهي البطولة التي توج فيها المنتخب البرازيلي بخامس ألقابه في بطولات كأس العالم.

وكان مارسيلينو أحد الأعمدة الأساسية بفريق هيرتا برلين الألماني بين عامي 2001 و2006 .

وتمنى نادي هيرتا برلين للاعب سرعة التعافي ، وذلك في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

وسبق لمارسيلينو أن لعب أيضا في أوروبا لفرق مارسيليا الفرنسي وطرابزون سبور التركي وفولفسبورج الألماني وفي البرازيل لعدة أندية منها سانتوس وجريميو وساو باولو.