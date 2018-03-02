ضبط مخزن لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة في الفيوم

تمكنت مباحث التموين بالفيوم من ضبط صاحب مخزن لقيامه بتعبئة زيوت سيارات مغشوشة داخل جراكن مطبوع عليها علامات تجارية معروفة ومقلدة.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد إلهامي، رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط «محمد. س.ع»، 43 سنة، صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة داخل جراكن مختلفة الأحجام مطبوع عليها علامات تجارية مقلدة، وبدون ترخيص أو إذن.



وبلغ إجمالي المضبوطات 317 جركن زيت سيارات معبأ مختلف الأحجام والأشكال، و550 جركن فارغ معد للتعبئة، 700 كرتونة فارغة معدة للتعبئة، 3 آلاف استيكر مدون عليها علامات تجارية مقلدة، وختم لطباعة تاريخ الإنتاج. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.