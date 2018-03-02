عبد المحسن سلامة: لا يوجد صحفي في مصر مسجون بقضية نشر

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الخميس، إن الوطن يمر بمرحله دقيقة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بمجهود جبار في ذلك، وهذا قدره كمسؤول رسمي جاء في ظرف استثنائي تمر به البلاد.



وأضاف «سلامة»، خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة رزق الطرابيشي، وبحضور عضو مجلس النواب، حسني حافظ، تحت شعار «في حب مصر»، أن الرئيس السيسي مؤمن بقضية الصحفيين، كون هدفهم مكمل لمؤسسات الدولة وهو مصلحة الوطن، والعلاقة الصحية بينهما تجعل أمور البلاد تدار للأفضل.



وتابع: «كلام الرئيس عن الإعلام وفي القلب منه الصحفيين، خلال كل لقاءاته يأتي إيمانا منه بدورهم الفعال بحكم علاقتهم اللحظية بالأحداث المحلية والعالمية، وقانون الصحافة في طريقه للخروج للنور، ولا يوجد صحفي في مصر مسجون في قضية نشر».



وأكمل «سلامة»: نقترب من تجهيز مركز تدريب الصحفيين ليكون أهم وأكبر مركز تدريبي في الشرق الأوسط، وبالنسبة لمستشفى الصحفيين جاري تخصيص الأرض الآن، وفي غضون شهرين سيكون للمستشفى وجود على أرض الواقع ليكون ثاني أكبر إنجاز في تاريخ نقابة الصحفيين؛ بعد تشييد مبنى النقابة، وتم توفير 3 مليون جنيه حتى الآن لصالح النادي البحري في الإسكندرية.



واختتم نقيب الصحفيين كلمته بالتأكيد على أن علاقتنا بالدولة عادت علاقة شراكة، وتم وضع أسس التعامل بين الصحافة والنيابة العامة، منها طلب إحالة القضايا الخاصة بالصحفيين للبت فيها، مؤكدًا أنه وللحفاظ على المهنة لن يسمح مستقبلا بالتحاق شخص بالنقابة سوى بحصوله على شهادة تدريب، إلى جانب تقنيين وضع المواقع الإلكترونية، وأخيرًا الإبلاغ عن منتحلي الصفة ودرء الخلافات الشخصية.



ومن جانبه، دعا رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عصام كردي، جموع الصحفيين للتكاتف وإظهار الإيجابيات، مبديًا تعاونه مع الصحفيين سواء على المستوى العام أو الشخصي، واعدًا بلقاء يجمعه مع الصحفيين للتعرف على ما يدور بجامعة الإسكندرية، كما أعلن عن فتح باب نادي أعضاء هيئة التدريس للصحفيين بالمجان.



وقال محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان: «إن الإعلام والمسؤول دورهما مكمل لبعضهما البعض، فالصحفي دوره يساعد في كشف الحقائق، واتخاذ القرارات، وبعض الصحفيين عندما يتواصلون معي إذا كان يحصل على معلومات حول قضية معينة فإنهم يفيدوني أيضا كمسؤول».



وتابع المحافظ، أنه جاري بحث وضع إسكان الصحفيين ما بين مدينة برج العرب الجديدة ومنطقة طوسون، بشكل يكون مناسب وليس عبء مادي يوضع على كاهل الصحفيين.



وانتهى اللقاء بتكريم الصحفيين الراحلين خلال عام 2017، هم: محمد الكيلاني، نقيب الصحفيين السابق، وإبراهيم محمود، وحسن حرحش (جريدة الجمهورية)، إلى جانب تكريم النقباء السابقون وهم: حسين ثابت، وعامر عيد، وعصام رفعت، وهويدا فتحي» والنائب حسني حافظ، وعلاء البدري (جريدة الأخبار)، وعزت السمري، صاحب أفضل صورة رياضية لعام 2007 وفقا لتصنيف الفيفا.