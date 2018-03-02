رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني مستعد لرئاسة الحكومة الإيطالية

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، الخميس، أنه سيقبل منصب رئيس الوزراء المقبل في إيطاليا إذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس.



وكان تاجاني (64 عاما) قد لقي تشجيعا عدة مرات من جانب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني ليترشح لذلك المنصب، غير أنه فضل الاحتفاظ بمنصبه الحالي.



وكتب تاجاني عبر حسابه على تويتر يقول: "أشكر برلسكوني على تقديره لي، وأبلغه الليلة بأنني متاح لخدمة إيطاليا".



وتاجاني له مشوار طويل في العمل بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وانتخب للمرة الأولى للبرلمان الأوروبي عام 1994، كما عمل مفوضا أوروبيا لشؤون النقل والصناعة.



وكان تاجاني واحدا من الأعضاء المؤسسين لحزب برلسكوني "فورزا إيطاليا"، وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء في 1994 – 1995، لكنه لم يكن له دور كبير في السياسة الوطنية، باستثناء محاولة فاشلة للترشح لانتخابات رئيس بلدية روما في عام 2001.