زعيم إقليم كتالونيا المنفي يعلن عدم سعيه لرئاسة الإقليم

قال رئيس إقليم كتالونيا السابق، الذي قاد المنطقة الإسبانية إلى إعلان انفصالها العام الماضي ثم فر إلى بلجيكا اليوم الخميس، إنه لن يسعى إلى استعادة منصبه السابق "في الوقت الحالي".



وأضاف بوجديمون، في شريط فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، إن التخلي عن رئاسة الإقليم هو "السبيل الوحيد لتشكيل حكومة جديدة" في كتالونيا.



يذكر أن محاولة الانفصاليين إعلان استقلال كتالونيا أغرقت إسبانيا في أزمة دستورية كبرى.



وتدخلت الحكومة المركزية الإسبانية بعد استفتاء حول الانفصال في أول أكتوبر الماضي، وحلت برلمان الإقليم، ودعت إلى إجراء انتخابات إقليمية جديدة.



وفي الانتخابات التي جرت في 21 ديسمبر الماضي، فازت الأحزاب الانفصالية مرة أخرى بالأغلبية، تاركة معضلة بشأن تشكيل حكومة إقليمية.



وقضت المحكمة الدستورية الإسبانية في وقت سابق بأن بوجديمون لا يمكنه خوض الانتخابات أثناء تواجده خارج البلاد، بيد أنه سيواجه عقوبة السجن فور عودته إلى إسبانيا.



وقد ترك قراره بعدم العودة الطريق ممهدا لأن يصبح مرشح آخر رئيسا لكاتالونيا.