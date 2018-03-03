ضبط محاولات تهريب كمية من المفاصل الصناعية و«المعسل» بجمارك نويبع

تمكنت الإدارة العامة لجمارك نويبع، من ضبط 4 محاولات تهريب كمية من المفاصل الصناعية والتلفزيونات والدخان المعسل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية والتصديرية.

وجاءت المحاولتين الأولى والثانية بجمرك الوارد، أثناء معاينة مشمول البيان الجمركى رقم 521 لسنة 2018، أمتعة شخصية باسم الراكب «أ. ع. ع»، والمحمل على الشاحنة المصرية رقم 2896، قيادة السائق «م. ف. ع»، وتبين وجود 75 مفصل صناعي مصنوع من الإستانلس إستيل منشأ ألماني، وتم ضبط كمية من التلفزيونات «LED وFHD» بمخزن سري بالشاحنة رقم 1931، أرقام سعودية، أخفاها السائق «ن. ح. ع» مصري الجنسية، وبلغ التعويض المستحق 126 ألف و742 جنيه.

بينما كانت المحاولتين الثالثة والرابعة بجمرك الصادر، وبناءا على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع، وإدارة البحث الجنائي بميناء نويبع، بإعتزام المدعو «أ. م. م»، مصري الجنسية، والمدعو«ع. ط. ع»، أردني الجنسية، مسافرين للأردن تهريب كمية من الدخان المعسل.

وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكبين، تم ضبط 87 كيس دخان معسل، بوزن 40 كيلوجرام، مع الراكب الأول، كما تم ضبط 133 كيس بهم 43 كيلوجرام دخان معسل، و372 كيس عسل نحل طبيعي، منشأ الإمارات، و72 عبوة كريم صناعة مصرية، 396 دهان أبو فاس صناعة هندية، مع الراكب الثاني مخبأة داخل أمتعتهما الشخصية.

وقرر عماد السيد إبراهيم، مدير عام جمارك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات.