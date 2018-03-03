أعلن نادي الزمالك تجديد عقد حارس مرماه، أحمد الشناوي لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك بعد الجلسة التي جمعته بمرتضى منصور رئيس النادي اليوم.

وعقد مرتضى جلسة اليوم مع الشناوي وطارق حامد لاعب الوسط، الذي من المقرر إعلان تفاصيل تجديد عقده أيضا خلال الفترة القادمة

وجاء الاتفاق مع الشناوي على التجديد مع منحه فرصة الاحتراف الخارجي، إذا تلقى عرضا عقب مونديال روسيا 2018 حيث من المتوقع أن يشارك مع منتخب مصر.

وكانت المفاوضات بين الزمالك والشناوي قد تأجلت أكثر من مرة لرغبة الحارس في خوض تجربة احترافية، حيث طلب تأجيل التجديد إلى ما بعد كأس العالم، وهو الأمر الذي رفضه مجلس الزمالك سعيا لحسم الأمور مبكرا.