كين: صلاح لاعب عظيم

تحدث هاري كين نجم فريق توتنهام الإنجليزي و منتخب إنجلترا عن منافسة محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني علي جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح بالفعل بتسجيل 29 هدفا ، وهو نفس عدد الأهداف التي نجح كين في تحقيقها في الموسم الماضي عندما فاز باللقب .

وقال كين الذي عانى من اصابة في الكاحل لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية عقب مباراة التي فاز فيها فريقه 3-1 على تشيلسي يوم الاحد: "صلاح كان رائعا. انه لاعب عظيم، انه يتفوق في سباق المنافسة علي اللقب ولكن وسنرى ما سيحدث".

وأضاف:"كان لدي نفس المنافسة العام الماضي مع روميلو لوكاكو وألكسيس سانشيز لكني نجحت بالظفر باللقب في النهاية".

وتابع: "بالنسبة لي ، يجب أن أركز علي المباريات المتبقية في الدوري مع فريقي ،وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأتم: "الأمر يتعلق فقط بالإيجابية. يسعدني أن أعود إلى هنا ونفوز هنا في ملعب ستامفورد بريدج ، وآمل أن أتمكن من تحقيق إنجاز رائع".

ويذكر أن كين غاب عن الفريق ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة بورنموث.