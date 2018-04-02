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كين: صلاح لاعب عظيم

محمد عمران
نشر فى : الإثنين 2 أبريل 2018 - 3:08 م | آخر تحديث : الإثنين 2 أبريل 2018 - 3:08 م

تحدث هاري كين نجم فريق توتنهام الإنجليزي و منتخب إنجلترا عن منافسة محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني علي جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح بالفعل بتسجيل 29 هدفا ، وهو نفس عدد الأهداف التي نجح كين في تحقيقها في الموسم الماضي عندما فاز باللقب .

وقال كين الذي عانى من اصابة في الكاحل لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية عقب مباراة التي فاز فيها فريقه 3-1 على تشيلسي يوم الاحد: "صلاح كان رائعا. انه لاعب عظيم، انه يتفوق في سباق المنافسة علي اللقب ولكن وسنرى ما سيحدث".

وأضاف:"كان لدي نفس  المنافسة العام الماضي مع روميلو لوكاكو وألكسيس سانشيز لكني نجحت بالظفر باللقب في النهاية".

وتابع: "بالنسبة لي ، يجب أن أركز علي المباريات المتبقية في الدوري مع فريقي ،وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأتم: "الأمر يتعلق فقط بالإيجابية. يسعدني أن أعود إلى هنا ونفوز هنا في ملعب ستامفورد بريدج ، وآمل أن أتمكن من تحقيق إنجاز رائع".

 ويذكر أن كين غاب عن  الفريق ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة بورنموث.


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