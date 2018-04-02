البشير: وظفنا دبلوماسية الرئاسة فى تحقيق نقلة نوعية مع مصر

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أكد الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم، أهمية واستراتيجية العلاقات المصرية السودانية، مشددا على ضرورة وضع تلك العلاقة فى الطريق الصحيح.

وقال البشير فى خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بالسودان بمقر المجلس الوطنى فى افتتاح الدورة البرلمانية السابعة: «لقد بذلنا فى الفترة المنصرمة عناية خاصة لتعزيز علاقات بلادنا مع دول الجوار باعتبارها مجالنا الحيوى والاستراتيجى، حيث وظفنا دبلوماسية الرئاسة فى تحقيق نقلة نوعية فى علاقاتنا مع مصر على قاعدة الوضوح والشفافية والمصالح المتبادلة وحماية السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس السودانى عن أمله فى أن تشهد الفترة المقبلة جهودا مكثفة للانتقال بالعلاقة بين مصر والسودان إلى مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين.

وأوضح البشير أن بلاده واصلت جهودها لتنمية علاقاتها مع تشاد وإفريقيا الوسطى، وجددت موقفها الثابت بضرورة الإيقاف الفورى للحرب اللاإنسانية فى جنوب السودان.