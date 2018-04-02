بعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال تعلن مقتل 4 من جنودها في هجوم لجماعة «الشباب»

أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، اليوم الإثنين، مقتل 4 من جنودها، في هجوم شنته جماعة «الشباب» الإسلامية المتشددة، على قاعدتها في منطقة «شبيلي السفلى» في جنوب غرب البلاد.

وكانت جماعة الشباب زعمت بعد الهجوم، الذي شنته أمس الأحد، أنها قتلت 59 من قوات حفظ السلام، إلا أن بعثة الاتحاد الإفريقي قالت إن جماعة الشباب هي التي تكبدت خسائر فادحة، حيث فقدت 30 على الأقل من مقاتليها.

وتشن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات بشكل منتظم على مبان حكومية وفنادق ومطاعم، في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي.

وفي أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 500 شخص، عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في العاصمة، ومنذ وقوع ذلك الهجوم، وهو الأكثر دموية على الإطلاق في الصومال، تعهد الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد بالقضاء على جماعة «الشباب».

وشهد العام الماضي خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في الصومال في حالة غضب عارم، مطالبين بالقضاء على الجماعة المتشددة.

وتعمل في الصومال بعثة حفظ سلام كبيرة تابعة للاتحاد الإفريقي منذ عام 2007، تضم قوات من كينيا وأوغندا وإثيوبيا ودول أخرى.