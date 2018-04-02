سكينة فؤاد: المصريون جددوا الثقة في قائد وزعيم استؤمن وكان أمينا

أعربت الكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد، عن سعادته باحتفالات المصريين في الشوارع، بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقالت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إن «الكلمات، مهما كانت، تتواضع أمام الإرادة الشعبية العظيمة، وهذا الانتصار لإرادة الشعب»، متابعة: «اللحظات الحالية تنضم لأكثر اللحظات التي عبر فيها الشعب عن إرادته وكشف عن وعيه».

وأوضحت أن «الشعب المصري حول المشهد الانتخابي إلى احتفالية وطنية، وهذا يترجم إحساسه بالمخاطر التي كانت تحيط بوطنه»، متابعة: «المصريون من حقهم أن يحتفلوا الليلة؛ لأن إرادتهم انتصرت، وجددوا الثقة في قائد وزعيم استؤمن وكان أمينًا».

وأضاف أن «الشعب المصري يجدد اليوم شرعية ثورة 30 يونيو، ويثبت أنها كانت إرادة الملايين»، مشيرة إلى ما وصفته بوقفة الشعب الصلبة، وتحديه للمخططات والمؤامرات الإقليمية والدولية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.