رومينيجه يحذر لاعبي بايرن ميونخ من خطورة إشبيلية

حذر كارل هاينز رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني من خطورة نادي إشبيلية الإسباني الذي يلتقي مع ناديه غدا الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيجه اليوم الاثنين في مدينة ميونخ الألمانية قبل التوجه برفقة ناديه إلى إشبيلية: "سيكون دورا صعبا للغاية، نحتاج إلى تقديم مباراتين جيدتين غدا وفي الأسبوع المقبل من أجل أن نتمكن من المرور للدور قبل النهائي".

ويخوض بايرن ميونخ، الفائز خمس مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، مباراة الغد باعتباره المرشح الأوفر حظا في العبور إلى الدور القادم، ولكن ورغم ذلك لا يمكن اعتبار إشبيلية لقمة سائغة وذلك بعد أن أطاح بمانشستر يونايتد الإنجليزي من دور الستة عشر للبطولة وفاز بثلاث نسخ من بطولة الدوري الأوروبي في السنوات الأربع الأخيرة.

وأضاف رومينيجه قائلا: "قلنا منذ البداية أنها لم تكن قرعة سهلة، نعرف ما يستطيعون فعله ولهذا فإن الفريق يتحلى بتركيز كبير، هدفنا هو الاستمرار في التقدم ومطاردة هدفنا بكل تركيز".

وأصبح بايرن ميونخ مستعدا لطي صفحة الاخفاقات التي لازمته خلال السنوات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام الأندية الإسبانية.

وسقط بايرن ميونخ في عامي 2014 و2017 أمام ريال مدريد، فيما ودع البطولة في 2015 و2016 على يد أتلتيكو مدريد وبرشلونة على الترتيب.

ويتوجه بايرن ميونخ إلى إشبيلية بقائمة تضم 21 لاعبا، من بينهم التشيلي أرتورو فيدال والإسباني خوان بيرنات، اللذان غابا للإصابة يوم السبت الماضي عن المباراة التي فاز بها الفريق بسداسية نظيفة على بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني "بوندسليجا".

ومن جانبه قال توماس مولر، قائد بايرن ميونخ: "الآن تبدأ الأسابيع التي استعد لها كل منا طوال العام، في أبريل تبدأ في اللعب على كل شيء".