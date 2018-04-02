نظمت حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، احتفالية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة بمنطقة السوق التجاري القديم في شرم الشيخ، بحضور جيفارا الجافي، منسق عام الحملة، والنائب عطية موسى، عن دائرة شرم الشيخ.

بدأت الاحتفالات بالمزمار والطبل البلدي والتنورة على أنغام الأغاني الوطنية، وانضم للاحتفالية عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدة بمحيط مسجد الصحابة.

قال النائب عطية موسى، إن ثقة الشعب المصري في الرئيس السيسي، بلا حدود، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية أثبتت لقوى الشر أن شعبية الرئيس، في إزدياد، حيث إن الشعب المصري مدرك بالمشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع.

فيما أكد جيفارا الجافي، منسق عام الحملة، أن الانتخابات الرئاسية أثبتت للعام مدى تحضر الشعب المصري، والتفافه بجميع طوائفه حول قيادة الحكيمة.