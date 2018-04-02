«السيسي»: أعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري، بأن يظل علي عهده معه، وذلك بعد إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة.

وقال «السيسي»، في كلمته للشعب المصري، عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية، مساء الاثنين، «أعدكم أن أظل على عهدي معكم، مخلصًا في عملية، غير مدخرًا لجهد من أجل رفعة وطننا العظيم، ساعيًا لبناء مؤسساته بكل ما أؤتيت من قوة وعزيمة، عاقدًا العزم على تحقيق التنمية».

وأضاف «أعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع، فمن أعطاني ثقته لا يختلف أبدًا عمن فعل غير ذلك»، متابعًا: «مصر تسع كل المصريين، طالما أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.