الداخلية: مقتل مسلحين وإصابة ضابطين في تبادل لإطلاق النار بسوهاج

قالت وزارة الداخلية، إنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، والقوة المرافقة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز، شاهدوا 3 أشخاص مسلحين، وحال استيقافهم بادروا بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه القوات، فبادلتهم القوات بإطلاق النيران.



ونتج عن ذلك، بحسب بيان الداخلية، مصرع كلا من المدعو نادر فتحى البدرى أحمد (22 عاما)، عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضيتين (سلاح ناري – سرقة بالإكراه)، والمدعو بسام كمال الديب أبو العز (25 عاما)، عامل، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين (قتل - حيازة سلاح ناري بدون ترخيص)، وإصابة المدعو عبد الرحمن علي عبد العزيز وشهرته «عبده» (21 عاما)، عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين (سرقة دراجة بخارية – سرقة بالإكراه)، تم نقله لتلقي العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي تحت الحراسة اللازمة.



وضبطت القوات بحوزتهم «2 بندقية آلية – 2 بندقية FN – كمية من الذخيرة خاصة بالأسلحة المضبوطة – كمية من جوهر مخدر الحشيش»، وحال عودة القوات لتعزيز نقطة الصوامعة شرق، وأثناء سيرهم على الطريق الزراعى «أسيوط - قنا» بادرهم شخص مجهول يستقل مركبة «توك توك» بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التي كان يستقلها القوات، وتمكن من الهرب، ونتج عن ذلك إصابة اثنين من الضباط، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تحديد المتهم الهارب وضبطه.