تجديد حبس 10 متهمين خطفوا تاجر آثار و3 آخرين لخلافات بينهم في كرداسة

جددت نيابة مركز إمبابة وكرداسة بإشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس 10 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف واحتجاز 4 أشخاص بينهم تاجر آثار، دون وجه حق في شقة سكنية بمنطقة كرداسة بسبب الخلاف على تجارة الآثار.

كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول المجني عليهم؛ لتحديد مصيرهم من القضية، ومعرفة مدى تورطهم في تجارة الآثار من عدمه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمين اتفقوا مع تاجر «أحد المخطوفين»، على بيع قطع أثرية ومعاينة تلك القطع بشقة سكنية بكرداسة، مشيرة إلى أن التاجر طلب من صاحب الشقة أن يدفع له مبلغا ماليا مقابل معاينته لتلك القطع الأثرية، وحال كونها مقلدة أو غير أصلية تصبح المبالغ المالية حق للتاجر على جهده ووصوله للمنزل.

وأضافت التحقيقات أن التاجر عاين القطع الأثرية وبصحبته عدد من العاملين معه وبالكشف عن تلك القطع الأثرية تبين أنها مقلدة وغير أصلية، وبمحاولته الخروج من المنزل أمسك به صاحب الشقة وبصحبته 9 آخرين وأوثقوه بالحبال داخل الشقة مطالبينه برد المبلغ المالي.

وذكرت التحقيقات أن التاجر رفض إعادة المبلغ المالي للتاجر، وبعلم الأجهزة الأمنية بالجيزة بحالة الخطف توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وتمكنت من تحرير المخطوفين والقبض على 10 متهمين بينهم صاحب شقة، وأحيلوا للنيابة العامة التي وجهت لهم تهمة الخطف والاحتجاز دون وجه حق وأصدرت في حقهم القرار المتقدم.