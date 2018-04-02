ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد المنازل بالقناطر الخيرية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالقناطر الخيرية.

وأحيل المتهمين للنيابة فأمرت بحجزهم وعرضهم رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمين والاستعلام من هيئة الآثار عما إذا كان المنزل محل الواقعة يقع بمنطقة آثرية من عدمه.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بلاغًا من «أحمد محمد محمود» تاجر قطع غيار سيارات، ومقيم شارع المدرسة النموذجية دائرة مركز القناطر الخيرية، بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل قديم بجوار منزله.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط «محمد.م» عامل بصيدلية «زوج نجلة مالك المنزل»، و«سامح.ع» عامل، و«تامر.س» صاحب محل هواتف محمولة، و«عبدالله.ط»عامل، وذلك حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك «محمد غنيم محمد» متوفي، مكون من طابقين خالي من السكان، وتلاحظ وجود حفرة بأرضية المنزل بعرض 75 سم وعمق 6 أمتار، كما تم ضبط أدوات الحفر، وتم التحفظ عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.