«السيسي»: موسى مصطفى موسى خاض منافسة وطنية وشريفة ومتحضرة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن احترامه وتقديره لمنافسه في انتخابات الرئاسة، موسى مصطفى موسى.

وقال «السيسي»، في كلمته للشعب المصري عقب إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة، مساء الاثنين، «أتوجه بالشكر والتقدير لموسى مصطفى موسى، الذي خاض وأعضاء حملته منافسة وطنية وشريفة ومتحضرة، دللت على ما يتمتع به من حس وطني عالي، وأداء سياسي راقي».

واختتم «السيسي» كلمته مناشدًا الشعب المصري بالعمل من أجل هذا الوطن العظيم، ومرددًا «تحيا مصر».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.