وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته بإطلاق نار إسرائيلي في مظاهرات قطاع غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، عن وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته بإطلاق نار إسرائيلي، خلال مظاهرات قطاع غزة الجمعة الماضية.

وذكرت المصادر أن شابا، 29 عاما، تم الإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه، التي أصيب بها الجمعة الماضية بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقتل 15 فلسطينيا وأصيب مئات آخرين بجروح وحالات اختناق يوم الجمعة الماضي في قطاع غزة، 3 منهم قضوا في قصف مدفعي إسرائيلي والباقون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية على طول السياج الفاصل مع القطاع.

ورفضت إسرائيل دعوات دولية أوروبية لإجراء تحقيق مستقل في أحداث المواجهات في قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، عن أن الجيش أبقى على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

ونقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي قولهم إن الجيش لن يغير من انتشار القناصة على حدود غزة.

وشدد الضباط على أنه لن يتم تغيير أوامر وتعليمات فتح النار على المتظاهرين على طول الحدود مع قطاع غزة، لمجرد الدعوات من قبل بعض الجهات فتح تحقيق.