مقاتلو «العمال الكردستانى» ينسحبون من «سنجار» العراقية

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أكد قائم مقام قضاء سنجار شمالى العراق فهد حامد، اليوم، الانسحاب الفعلى لمسلحى حزب العمال الكردستانى من مدينة سنجار، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقية كثفت من وجودها فى المنطقة.

وقال حامد فى تصريحات نقلتها قناة (السومرية) إن «قوات تابعة للفرقة الخامسة عشرة من الجيش العراقى تمركزت فى المنطقة بشكل مكثف خلال الأيام الماضية لحمايتها»، لافتا إلى أن «القلق يخيم على سكان منطقة سنجار بعد تهديدات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتدخل عسكريا فى المنطقة».

وأضاف أنه «لم يعد هناك عنصر واحد من حزب العمال الكردستانى فى القضاء.. قوات الجيش والشرطة المحلية والحشد الشعبى هى من تمسك الأرض الآن، بدءا من الحدود الإدارية لسنجار على طول الطريق وصولا إلى الحدود السورية ثم إلى تل بوكا وربيعة».

ودعا الحكومة العراقية إلى «فتح باب التطوع أمام الأيزيديين للانضمام إلى الجيش والشرطة العراقية بهدف المشاركة فى حماية مناطقهم»، مطالبا بضم التشكيلات العسكرية الأيزيدية الموجودة فى سنجار إلى مؤسسات الدولة العراقية.

من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم، تدمير ثمانية مواقع لحزب العمال الكردستانى فى منطقتى هاكورك وجبال قنديل بشمالى العراق.

وأشارت رئاسة الأركان، فى بيان صحفى إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير ثمانية مواقع للحزب شملت مخابئ ومخازن أسلحة.

وتصنف السلطات التركية، حزب العمال الكردستانى على أنه منظمة إرهابية وتتهمه بشن هجمات يستهدف معظمها قوات الجيش والشرطة بالقرب من الحدود العراقية.