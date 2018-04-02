تشريد 24 شخصا وإصابة 4 جراء حريق كبير في ميريلاند الأمريكية

أسفر حريق ضخم في مبنى سكني عن تشريد 24 شخصا وإصابة أربعة أشخاص ونقلهم إلى المستشفى، الأحد، في ولاية ميريلاند غربي الولايات المتحدة.



واشتعلت النيران في المبنى المكون من 18 وحدة، وتطلب الأمر حوالى 100 رجال إطفاء لإخماد ألسنة اللهب، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.



وتمكن رجال الإطفاء من اختراق الحريق الخطير لإنقاذ امرأة (93 عاما) كانت عالقة في الطابق الثالث من المبنى. وتم نقلها جوا إلى المستشفى ولم يعط المسؤولون أي معلومات عن حالتها.



كما تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفى إثر تعرضهم لإصابات طفيفة أو غير مهددة للحياة.



ويقول المسؤولون إن الأمر استغرق ما يقرب من أربع ساعات للسيطرة على الحريق، وأشاروا إلى أن المبنى احترق تماما. وتعرض المبنيان المجاوران للمبنى الذي شب فيه الحريق لإضرار.



ويشير التقييم الأولي الذي أجراه المحققون إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق تقدر بنحو مليوني دولار.



ولا يزال المحققون يحاولون تحديد سبب الحريق.