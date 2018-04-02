البابا تواضروس يهنئ السيسي بانتخابه لفترة رئاسية ثانية

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بيان، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة ولاية ثانية.

وقال البيان، الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الاثنين، «باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكافة الهيئات الكنسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، نرفع تهانينا القلبية إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ثقة شعبنا المصري الأصيل وانتخاب سيادته لفترة رئاسية ثانية».

وتابع: «واثقين أن الله الذي عمل معكم سابقًا، سيعمل بقوة أكبر خلال السنوات المقبلة، في البناء والتعمير والتنمية ودحر الإرهاب من أجل الشباب وأجيال المستقبل المشرق لكل المصريين».

وانتهى البيان بتلك الكلمات: «مع خالص محبتنا وتقديرنا لشخصكم رئيسًا وقائدًا وفخرًا لوطننا الغالي مصر».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.