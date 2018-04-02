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بدء اجتماع ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب لتحديث «القانون العربي لمكافحة الإرهاب»

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 أبريل 2018 - 12:07 م | آخر تحديث : الإثنين 2 أبريل 2018 - 12:07 م

بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لبحث تحديث مشروع «القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب».

يُعقد الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية.

وكان سبق وأن تم عقد اجتماعين للجنة خلال شهري أغسطس 2016 ومايو 2017، ضمن الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة الإرهاب.


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