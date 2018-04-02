لاشين إبراهيم: انتخابات الرئاسة كانت «ملحمة في حب مصر»

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه اللحظات الراهنة هي لحظات فارقة من عمر الوطن، سيسجل التاريخ مجرياتها في صفحاته بأحرف من نور تحت عنوان «ملحمة في حب مصر».

وأضاف «إبراهيم»، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، أن الملحمة جسدت نضال الشعب من أجل العدالة والديمقراطية، وتحقيق حلم ثورتين، وباتت الديمقراطية حقيقة نحياها، موضحًا أن الشعب لم يتوقف عن تحقيق الديمقراطية في نصوص الدستور ولكن مارسها بوقوفه صفوفًا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها رافعين أعلام مصر.

وتابع: «المصريين صنعوا بوطنيهم ملحمة كفاح في حب مصر، وكانت الانتخابات ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وأوضح أنه منذ فتح لجان الاقتراع في الخارج توافد المصريون على السفارات في 139 لجنة فرعية بـ124 دولة حول العالم، واصفًا مشهد وقوف المصريين أمام السفارات والقنصليات للتصويت بـ«المهيب».

وأشار إلى توافد المصريون داخل مصر على لجان الاقتراع طوال الأيام الثلاثة، حتى الساعات الأخيرة لليوم الثالث في ظروف مناخية صعبة شهدتها البلاد.

وتابع: «من أجل مشاركتكم الفاعلة رفرفت أعلام مصر في كل بقاع الدنيا، وسمع العالم هتافاتكم، وأعلنتم ممارستكم للديمقراطية ورضاكم بها حكمًا وتداول السلطات وأنكم وحدكم مصدر السلطات».

ولفت إلى إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وفي حضور المتابعين ووسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، مؤكدًا أن الهيئة مارست عملها باستقلالية وحيادية.