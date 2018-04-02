تحتفل السلطات الإثيوبية، اليوم، بالذكرى السابعة لبدء بناء سد النهضة بحملة لجمع التبرعات تستهدف جمع ما يقرب من 51 مليون دولار خلال العام الحالى.

وقال فجرتى تامير، نائب المدير العام للمجلس الوطنى لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبى، إن فاعليات الاحتفال ستشهد إضافة إلى جمع التبرعات سباقا للجرى، متوقعا مشاركة أكثر من مليون متسابق.

وأشار تامير، فى تصريحات نقلتها إذاعة «فانا» المحلية الإثيوبية، أمس، إلى أن الاحتفال سيقام بموقع السد، موضحا، أنه «مشروع وطنى يساهم المواطنون فى تقديم مساعدات مادية ومعنوية لتحقيق بنائه».

ولفت تامير إلى أن المجلس الوطنى يعتزم جمع 1.4 مليار بر (نحو 51 مليون دولار) خلال هذا العام المالى الإثيوبى، فى إطار الجهود المبذولة لجمع الأموال لإكمال السد.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قد بدأت إنشاء مشروع سد النهضة2011، على النيل الأزرق، بمدينة «قوبا» بإقليم (بنى شنقول ــ جمز)، على الحدود الإثيوبية السودانية، على بعد 980 كيلومترا، من العاصمة «أديس أبابا».

وتقدر كلفة مشروع السد التى تنفى الحكومة الإثيوبية أى تمويل خارجى له، مبدئيا بنحو 4.8 مليار دولار أمريكى، ومتوقع أن تصل فى نهاية المشروع إلى نحو 8 مليارات دولار أمريكى.

وركزت الحكومة الإثيوبية هذا العام على جمع التبرعات وبيع السندات، لتعزيز المشاركة فى تشييد السد.