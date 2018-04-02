ملالا يوسف تغادر باكستان بعد زيارة قصيرة

غادرت الباكستانية ملالا يوسف زاي، 20 عامًا، الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب باكستان اليوم الإثنين، إلى بريطانيا، مختتمة زيارة «قصيرة ولكنها لا تنسى» لوطنها للمرة الأولى منذ إطلاق النار عليها من حركة طالبان عام 2012، وفقًا لمسؤولين وأسرة «ملالا».

واستقلت يوسف زاي طائرة الخطوط القطرية من إسلام أباد إلى الدوحة صباح اليوم، حسبما صرحت روبينا مالك، من هيئة الطيران المدني الباكستانية، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

وكانت يوسف زاي، قد وصلت إلى باكستان مع والديها الأسبوع الماضي، واستقبلها رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي في مكتبه.

وكان من أبرز الأحداث في الزيارة، التي استمرت 4 أيام، حفل استقبال استضافه عباسي من أجل «ابنة باكستان»، ولقاء مثير للمشاعر مع أقاربها وأصدقائها في مسقط رأسها في وادي سوات شمال غرب باكستان.

وقال محمود الحسن ابن عم يوسف زاي، لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد كانت فترة قصيرة ولكنها لا تنسى قضيناها معها، لقد كنا جميعًا متشوقون لقدومها إلى هنا»، ووعدت يوسف زاي بأن تعيد الزيارة العام المقبل.

وكانت يوسف زاي، قد انتقلت إلى لندن بعد أن كادت طالبان أن تقتلها بسبب تأييدها لتعليم الفتيات في بلدتها، والتي خضعت لسيطرة المسلحين خلال الفترة بين عامي 2007 و2009، وذلك قبل طردهم من المنطقة في عملية عسكرية.

يذكر، أن الحملة الشجاعة التي قادتها يوسف زاي لتعليم الفتيات، قد أدت إلى منحها عددًا من الجوائز العالمية، وفي عام 2014 أصبحت أصغر فائزة بجائزة نوبل للأدب، حيث كان عمرها في ذلك الوقت 17 عامًا.