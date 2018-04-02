ستيفنز تصعد للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للتنس

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صعدت الأمريكية سلون ستيفنز ، المتوجة بلقب بطولة ميامي المفتوحة ، إلى المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين ، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها.

وقفزت ستيفنز ، المتوجة بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2017 ، ثلاثة مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز التاسع بالتصنيف.

وجاء ذلك بعد فوز ستيفنز على اللاتفية ايلينا أوستبنكو 7 / 6 (7 / 5) و6 / 1 أمس الأول السبت في نهائي بطولة ميامي.

وحافظت النجمة الرومانية سيمونا هاليب على موقعها في الصدارة متفوقة على الدنماركية كارولين فوزنياكي.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق الثاني من أبريل 2018 كما يلي :

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الأول برصيد 8140 نقطة

الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني برصيد 6790 نقطة

الإسبانية جاربين موجوروزا في المركز الثالث برصيد 5970 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الرابع برصيد 5630 نقطة

اللاتفية ايلينا أوستبنكو في المركز الخامس برصيد 5611 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السادس برصيد 4730 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السابع برصيد 4625 نقطة

الأمريكية فينوس وليامز في المركز الثامن برصيد 4277 نقطة

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز التاسع برصيد 3938 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز العاشر برصيد 3271 نقطة.