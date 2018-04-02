هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة ولاية ثانية، قائلًا: «أهنئ الرئيس على هذه الثقة الشعبية الوطنية المستحقة».

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الرئيس السيسي خرج حاملًا روحه على كفه لينقذ الشعب والدولة المصرية من براثن الجماعات الإرهابية الضالة التي حاولت اختطاف مصر كما اختطفت بعض الدول من حولها.

وتابع أن «السيسي» أدى دوره على مدار الأربع سنوات الماضية بشجاعة وبسالة ووطنية عالية، وصاحب ذلك إنجازات بمختلف المجالات، وإقامة مشروعات قومية منها ما هو لتطوير البنية التحتية ومنها ما هو للطاقة، معقبًا: «الرئيس استطاع أن يحرك كل المياه الراقدة في كل الميادين لذلك خرج الشعب ليرد الجميل له».

واستطرد أن نجاح السيسي نجاح للدولة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مستقبل أفضل، حيث إن مصر ستستعيد ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.