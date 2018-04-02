رئيس «الوطنية للانتخابات» لـ«السيسي»: الشعب جدد ثقته وأنت أهل للأمانة

وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وقال لاشين، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018: "نوصيك بمصر وأهلها خيرا، إن شعب مصر قد أولاك ثقته في فترة حكمك الأولى وثقتهم أمانة كبيرة حملتها في ظروف عصيبة وأديتها على أكمل وجه وأصوات شعب مصر خير دليل على ذلك".

وتابع لاشين: "قد جدد شعب مصر ثقته لفترة حكم ثانية وهذه أمانة أكبر ومهمة أشق فأنت أهل للأمانة وجدير بالمسئولية، فسر على بركة الله ومن خلفك شعب مصر داعين الله أن يوفقك في مسيرتك لتحقيق العدالة والتنمية والرخاء".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إدلاء 24 مليون و254 ألف و152 صوتًا في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 في الداخل والخارج، بنسبة 41.05%، من إجمالي 59 مليون و78 ألف و138 مصريًا مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

وأعلنت الهيئة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليون و835 ألف و387 صوتًا، بنسبة 97.08%.

وتفوق السيسي على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى الذي حصل على 656 ألف و534 صوتًا، بنسبة 2.92%، فيما بلغت الأصوات الباطلة مليون و762 ألف و231 صوتًا.