وفاة ويني مانديلا الزوجة السابقة لـ«نيلسون مانديلا»

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توفيت ويني مانديلا الناشطة المناهضة للفصل العنصري والزوجة السابقة لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 81 عاما، حسبما أفادت تقارير إعلامية في جنوب إفريقيا