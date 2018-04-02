وفاة ويني مانديلا الزوجة السابقة لـ«نيلسون مانديلا»

قطار الصعيد يقسم شابا لنصفين بالعياط.. والنيابة تحقق في الواقعة

ضبط معاون مكتب بريد الجيزة لاستيلاءه على 85 فيزا خاصة بمعاش التضامن

ربة منزل تقتل نجلتها لتمنعها من الخروج في وقت متأخر من المنزل بسوهاج