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وفاة ويني مانديلا الزوجة السابقة لـ«نيلسون مانديلا»

جوهانسبرج - د ب أ
نشر فى : الإثنين 2 أبريل 2018 - 4:52 م | آخر تحديث : الإثنين 2 أبريل 2018 - 4:52 م

توفيت ويني مانديلا الناشطة المناهضة للفصل العنصري والزوجة السابقة لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 81 عاما، حسبما أفادت تقارير إعلامية في جنوب إفريقيا


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