«الوفد» يهنئ السيسي لفوزه بفترة ولاية ثانية

-«الهضيبي»: السيسي لم ينجح في ولايته الأولى إلا بدعم الشعب

هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية، قائلًا إن ذلك بمثابة بداية عهد جديد.

وأضاف «الهضيبي»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الرئيس السيسي استطاع على مدار الأربع سنوات الماضية، أن يضع مصر على مطلع النمو الاقتصادي، لكنه لم ينجح في ولايته الأولى إلا بدعم الشعب.

وأشار إلى انتهاء المرحلة الانتقالية، متابعًا: «القيادة المصرية بمساندة جميع مؤسسات الدولة، استطاعت تثبيت أركان الدولة، بعد أن كانت مفككة بعد حكم الإخوان».

واستطرد أن أي حاكم يتولى رئاسة دولة كان بها ما كان بمصر بعد رحيل الإخوان، هو رئيس في محنة، مؤكدًا أنه بفضل ثقة الشعب في «السيسي» وتعاونه معه، تمكن الأخير من عبور هذه المرحلة الحرجة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.