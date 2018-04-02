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نقابة الإعلاميين تهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات


نشر فى : الإثنين 2 أبريل 2018 - 7:49 م | آخر تحديث : الإثنين 2 أبريل 2018 - 7:49 م

• الكنيسي يؤكد على دور الإعلامي في دعم مصر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
هنأ نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى ومجلس النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إعلان فوزه برئاسة مصر لفترة رئاسية ثانية، النتيجة التى جاءت معبرةً عن ثقة المصريين فى قيادته الرشيدة التى عبرت بمصرنا الحبيبة فى لحظة فارقة من عمر الوطن، وأطلقت عملية بناء مصر الحديثة.

وأكد الكنيسى على دور الإعلام فى دعم جهود الرئيس لمواصلة مسيرة التنمية والبناء بمصر، ووضع مصر فى المكانة التى تليق بها، داعيا المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية ويوفقه فى مزيدا خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه.


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