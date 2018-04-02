قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن «الشعب المصري أصيل، ومقدر اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر وكان لازم ينخبه لفترة ثانية، وأنا قولتها وأنا رايحه اللجنة الانتخابية كنت حاسة إن البلد في حالة فرح مش في انتخابات».

وأضافت «السادات»، في تصريحات لفضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن الشعب المصري يقدر ما ورثه الرئيس «السيسي»، من مشكلات اقتصادية وصحية ومشكلات وصلت لرغيف الخبز، مشيرة إلى أن الشارع المصري يعيش حالة من الأمن والأمان، ويشهد دحر الإرهاب في سيناء الذي استهدف جنود وضباط الجيش والشرطة وأرواح الأبرياء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.