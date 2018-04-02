رجال طائرة الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

صعد فريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 من أبريل الجاري.

وفاز الأهلي مساء اليوم الاثنين على نظيره «GUS» الكيني 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا.

وقدم لاعبو طائرة الأهلي أداءً قويًا، تحت قيادة محمد مصيلحى المدير الفني للفريق، ونجحوا بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد القوي في حسم اللقاء لصالحهم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد جاءت نتيجتها كالتالي.. 25-12، 25-12، 28-26، 25-10.