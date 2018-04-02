هزة أرضية جديدة تضرب غرب إيران

ضربت هزة أرضية جديدة، صباح اليوم الإثنين، مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمنشاه غربي إيران، حيث بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا»، نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 7:33 صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض. ولم ترد أي تقارير بوقوع أضرار جراء الهزة الأرضية الجديدة.

وكان زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مدینة سربل ذهاب، في المنطقة المتاخمة للحدود مع العراق، بعد ظهر أمس الأحد، حيث أعلن رئيس مركز خدمات الطوارئ في دائرة الطب العدلي بالمحافظة، صائب مدرسي، ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى 54 شخصا.

ويشار إلى أن إيران كثيرا ما تتعرض لزلازل مدمرة. وكان زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة ضرب محافظة كرمانشاه في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، فيما وقع زلزال آخر بقوة 5.2 درجة في ديسمبر الماضي، بالقرب من العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 97 شخصا.