الهيئات البرلمانية تقدم التهنئة للسيسي تحت القبة

تقدم رئيس إئتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية النيابية محمد السويدى، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد السويدي خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، أن الشعب المصرى متفائل بهذه النتيجة، قائلا: "كلنا تفاؤل لاستكمال مرحلة الإصلاح، والوصول إلى البلد لبر الأمان و بالتوفيق للرئيس السيسى على تجديد الشعب المصرى الثقة فيه".

كما تقدم هانى أباظة، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بانتخاابت رئاسة الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا على أن البطل الحقيقىفي العملية الانتخابية هو المواطن المصرى.

ووجه رسالة حب وتقدير للشعب المصرى بعد مشاركته الفاعلة في الانتخابات وأيضا رسالة للعالم بأن الشعب المصرى هو الذي يقدر الموقف، وعلى قدر المسئولية التي تهدد الأمن القومى.

ولفت أباظة إلى أن تجديد الثقة من الشعب المصرى للرئيس عبدالفتاح السيسي، هو تكليف من الشعب المصرى، لاستكمال مهام جسام بدأها في المرحلة الأولى، مشيرا إلى ضرورة أن ننهض بالدولة المصرية وحياة للمصريين بكل كرامة وإنجاز.

من جانبه قال مجدى مرشد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان الحالى هو الأفضل في تاريخ الحياة النيابية رغم أنه الاسوأ حظا ولكنه الأفضل من حيث المحتوى.

وكان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أشاد بالإقبال الكبير من المواطنين على انتخابات رئاسة الجمهورية التى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد أن المراهنة عن عدم خروج المصريين فى الانتخابات من قبل الخارجين عن القانون فشلت، فشلا ذريعا، حيث إن الأرقام لا تكذب، وأوضح أنه شارك بالانتخابات 24 مليونا و254 ألفا و152 مواطنا، مشيرا إلى أن العديد راهن على أننا لن نصل إلى نصف هذا الرقم.