«تعليم الغربية» يشارك بالحفل الختامي لمسابقة «اعرف بلدك»

أقيم اليوم الإثنين، الحفل الختامي لمسابقة «اعرف بلدك»، والذي نظمته الاتحادات الطلابية بمديرية التربية والتعليم بالغربية بالتنسيق مع مديرية الآثار بالغربية، وشارك فيه عدد من مدارس المحافظة، وذلك بمسرح مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية بطنطا، وذلك برعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وبحضور الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبحضور عدد من القيادات التعليمية والآثرية بالمحافظة.



وخلال الحفل الختامي لإعلان نتيجة المدارس الفائزة، تم تبادل الدروع بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الآثار بالغربية، حيث قدم وفد هيئة الآثار بالغربية المشارك بالحفل درع الهيئة لوكيل الوزارة، كما قدم وكيل الوزارة أيضًا درع الاتحادات الطلابية للآثار، مؤكدًا على دعمه الدائم للنهوض بأبنائنا الطلاب، ومشيرًا إلى ضرورة تعريف الطلاب بتاريخ بلدهم وغرس روح الانتماء فيهم.