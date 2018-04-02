رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة لـ«السيسي» لانتخابه رئيسًا لولاية ثانية

قدم د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية وثقة وتمسك الشعب المصري حول قيادته الرشيدة للبلاد لمواصلة، مسيرة التنمية والبناء لسنوات أربع قادمة.

وأوضح «الخشت»، في تصريح له، الإثنين، أن الشعب المصري قدم نموذجًا محترمًا، أمام العالم في حب الوطن، سواء المصريون بالداخل أو بالخارج، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس في حجم عدد الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وشدد على أن مجلس جامعة القاهرة، والأساتذة، والطلاب، والعاملون، يتقدمون بخالص التهنئة للرئيس السيسي، على ولايته الثانية، ويؤكدون عزمهم على العمل، بكل قوة معه من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن.