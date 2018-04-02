مد أجل الحكم في قضية «خلية العقاب الثوري» بحلوان لـ16 أبريل

قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم على «خلية العقاب الثوري بحلوان»، والمتهم فيها 36 شخصا باستهداف محكمة حلوان وتفجير مطعم شهير وماكينات صرافة، إلى جلسة 16 أبريل المقبل.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ببوابة حي حلوان، وتفجيرات ماكينات صرفة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإداراة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكي، وفرع اتصالات وموبنيل، واغتيال مرشد أمني.

وكشفت المصادر عن أن النيابة أمرت بإحالة المتهمين عقب إنتهاء التحقيقات، وذلك بعد ضم القضيتين 422 و431 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتي أمر النائب العام بإحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق فيها.

وأشارت المصادر إلى أن القضية التى حملت رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية للمحكمة العسكرية العليا، ضمت القيادي الإخواني محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفي في حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.