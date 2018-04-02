إصابة مواطن مصرى بطلق نارى على سبيل الخطأ بالكويت

أصيب مواطن مصرى بطلق ناري على سبيل الخطأ أطلقه مواطن كويتى، أثناء قيامه بفحص بندقية داخل متجر لبيع الأسلحة النارية بالكويت.

وكان مصرى يعمل في متجر لبيع الأسلحة النارية بمنطقة "الضجيج" بمحافظة "الفروانية" ، قد فوجىء أثناء قيام مواطن كويتى بفحص بندقية بغرض شرائها، بطلق نارى يخرج منها، مما أدى الى إصابته، ونقله الى المستشفى فى حالة غير مستقرة؛ حيث تم احتجازه بغرفة العناية الفائقة.

من جانبها، أحالت السلطات الكويتية المواطن الكويتى إلى مخفر الشرطة؛ حيث أكد خلال التحقيقات أنه فوجىء أثناء قيامه بتجربة البندقية، بخروج طلقة منها أصابت البائع المصرى، مشيرا الى أنه لم يكن يعلم بوجود ذخيرة بالبندقية .. وقد تم التحفظ على البندقية المستخدمة فى الحادث، واحالة الواقعة الى جهات التحقيق المختصة.