ارتباك في رحلات العمرة بسبب عطل مفاجئ في المسار الإلكتروني السعودي

تسبب عطل مفاجىء فى الموقع الالكترونى السعودى فى ارتباك حركة سفر المعتمرين بسبب عدم تمكن شركة تسهيل المسئولة عن أخذ البصمة الحيوية من عدم استكمال اجراءات أخذ البصمة لأكثر من 24 ألف معتمر على مدى 48 ساعة وقد يرتفع العدد غدا الى 36 ألفا فى حالة استمرار العطل.

اضطرت غرفة شركات السياحة إلى تشكيل لجنة أزمات ضمت كلا من ناصر تركى نائب رئيس الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وأحمد ابراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأسامة عمارة أمين عام الغرفة حيث تواصلت اللجنة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للتدخل لدى الخارجية المصرية بهدف إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الرحلات التى تأجلت وما ترتب على ذلك من الغاء تذاكر الطيران والغاء حجز الفنادق بمكة والمدينة قبل حدوث كارثة التى تقدر خسائرها بملايين الجنيهات سوف تتحملها شركات السياحة باعتبارها الجهة الوسيطة بين المعتمرين وشركات الطيران والفنادق السعودية.

وفى مؤتمر صحفى مشترك مساء اليوم حضره ممثلو غرفة السياحة وشركة تسهيل حيث مثل الشركة كلا من محمد البنانى المدير الاقليمى للشركة وإسلام الشرقاوى المدير التنفيذى أكدوا خلاله أن العطل الالكترونى خارج عن ارادة الشركة وأنه فى حالة تشغيل الموقع الالكترونى سيتم انهاء اجراءات أخذ البصمة خلال 48 ساعة حيث يوجد 15 فرعا لشركة تسهيل بالقاهرة والمحافظات.

كما تم الاتفاق خلال المؤتمر على ألية لسرعة انهاء الاجراءات قامت الغرفة فورا بتعميمها على شركات السياحة بحيث تقوم كل شركة بإعداد كشوف عاجلة بأسماء المعتمرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة عاجلة ويتم ارسال هذه الكشوف من خلال الغرفة إلى شركة تسهيل لاستقبال هؤلاء المعتمرين فورا على أن يتواجدوا فى فروع الشركة قبل الموعد المخصص لهم بنصف ساعة تجنبا لحدوث أى حالات تكدس.

وحول زيادة رسوم البصمة من 4.5 الى 7.5 دولار قال المدير التنفيذى لشركة تسهيل أن قرار زيادة الرسوم هو قرار الخارجية السعودية بهدف تحسين الخدمة وزيادة عدد الفروع ..مؤكدا أن البصمة ستكون مجانا خلال موسم الحج سواء لحجاج السياحة أو القرعة أو الجمعيات وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مسئولى البلدين.

أشارممثلا شركة تسهيل أن جزءا من الأزمة لاتتحمله الشركة حيث سبق الاتفاق على أن تبدأ اجراءات البصمة منذ 18 نوفمبر الماضى ..الإ أن تأخير بدء موسم العمرة حتى منتصف فبراير ساهم الى حد كبير فى حالة من الارتباك التى نعانى منها حاليا ..وقد تم حتى الان الانتهاء من اجراءات البصمة لحوالى 175 ألف معتمر معظمهم لم يتم انهاء اجراءات سفرهم حتى الان .

تضمن المؤتمر تفاصيل الاتفاق الذى تم بين ممثلى غرفة شركات السياحة ومؤسسة الطوافة السعودية بالنسبة لموسم الحج حيث أعلن ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن المحادثات استمرت حوالى 6 ساعات طالب خلالها الجانب السعودى زيادة أسعار خدمات الطوافة بمنى وعرفات بنسبة 15 % عن العام الماضى إلا أن الجانب المصرى أصر على تخفيض هذه الزيادة الى 7% فقط متضمنة قيمة الـ 5% التى فرضتها السلطات السعودية كضريبة قيمة مضافة وبذلك سيتحمل الحاج فى برنامج الحج الاقتصادى والبرى1960 ريالا هذا العام بزيادة 130 ريالا فقط عن العام الماضى.

وفى مستوى الـ 4 نجوم يتحمل الحاج 3450 ريال ..أما الخمس نجوم فيتحمل 4050 ريالا سعوديا ..كما تضمنت التسهيلات زيادة المساحة المخصصة لكل حاج من حجاج السياحة لتصبح 2.5 متر فى مخيمات منى وعرفات و1.3 متر فى مخيمات منى وأن ذلك سيتطلب التوسع الرأسى لأماكن الخدمات مثل المطابخ والمخازن حتى لاتأخذ مساحة فى منى لتتكون من طابقين أو ثلاثة.

أضاف تركى أن التسهيلات تضمنت أيضا دخول ثلثى حجاج البر المصريين وعددهم 12 ألفا الى منطقة مخيمات منى القديمة لأول مرة هذا العام ويبقى الثلث فقط بمنطقة منى المطورة، مشيرا الى أن التفاوض بالنسبة لأسعار حجاج البر والاقتصادى سيكون جماعيا مع ممثلى الغرفة ومؤسسة الطوافة حتى لا ترتفع أسعارهذا النوع من الحج الخاص بمحدودى الدخل.

أما بالنسبة لمستوى 4 و5 نجوم قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية أنه سيتم اتاحة

الفرصة لأصحب الشركات للتفاوض مع مكاتب الطوافة حيث تفضل بعض الشركات إضافة بعض الخدمات التى قد تستوجب زيادة التكلفة ..مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع خلال الايام القادمة مع رؤساء الشركات المتضامنة لإبلاغهم بهذه الترتيبات وأسلوب التعامل فى تحديد أسعار خدمات الطوافة