تحويل ثلاثة آبار للعمل بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء

أكد المهندس عبدالله حامد، مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه جاري تحديد موقعين لإقامة محطات الطاقة الشمسية لعدد 3 أبار إحداهما بمدينة نويبع، واثنين بمنطقة سهل القاع بمدينة الطور، وذلك بهدف توفير الطاقة وضمان استمرارية التشغيل.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية الأولى الذي قام بها المهندس عبدالله حامد، عقب توليه منصب مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، يرافقه المهندس محمد شلبي، مفتش التشغيل والصيانة بالإدارة على آبار المياه رقم «6، 7، 7، 8، 9» التابعة للإدارة بمنطقة سهل القاع بمدينة طور سيناء، لمتابعة التشغيل والوقوف على حالة الآبار وتحديد موقع محطات الطاقة الشمسية رقم «6، 7» للبدء في تنفيذ عملية التجهيز للعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف أنه جاري معاينة المبدئة لتشغيل بئري رقم «8، 9» بالطاقة الشمسية بناءا على الطلب المقدم من جليلة محمد عواد، عضو مجلس الشعب سابقا.