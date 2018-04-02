هنأ موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الخاسر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا على دعمه الكامل له؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها.

وأشاد «موسى»، في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، بنسبة المشاركة في الانتخابات، قائلًا: «هذه النسبة تؤكد أن الشعب المصري مدرك جيدًا لدوره الذي يجب أن يقوم به».

وأضاف أنه كان يدرك جيدًا حجم وقيمة «السيسي»، عندما قرر منافسته في الانتخابات، متابعًا: «لما دخلت الانتخابات مكنش يهمني الأصوات والأعداد، وكل ما كان يشغلني هو حجم المشاركة»، على حد تعبيره.

وناشد الشعب المصري بالتكاتف مع «السيسي»، وخاصة في ظل حالة التربص بالدولة المصرية، قائلًا: «المرحلة المقبلة صعبة، ولابد وأن نستكمل المشوار، ونؤدي دورنا الوطني».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.